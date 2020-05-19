CANLI YAYIN DUYURUSU

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "19 Mayıs Atatürk Rallisi", dünya şampiyonu milli sporcu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile dünya superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu tarafından koşuluyor. DHA olarak CANLI yayınlamaktayız