CANLI YAYIN DUYURUSU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen kutlama törenine video konferansla bağlanmasını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen kutlama törenine video konferansla bağlanmasını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 08:58 Kaynak: DHA
Son Dakika Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulmayacak Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2 İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler