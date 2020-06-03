CANLI YAYIN DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Covid - 19 salgınıyla mücadelede etkin rol oynayan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarla ilgili istatistiki bilgileri hakkında yapacağı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Covid - 19 salgınıyla mücadelede etkin rol oynayan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarla ilgili istatistiki bilgileri hakkında yapacağı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
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3.06.2020 17:32:00. #1.13#
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