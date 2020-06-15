CANLI YAYIN DUYURUSU
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a gitmek üzere Trabzon Havalimanı'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 06:52 Kaynak: DHA
Son Dakika Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti