CANLI YAYIN DUYURUSU
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF 1'inci Başkanvekili Servet Yardımcı ile birlikte UEFA Yönetim Kurulu'nun kararlarını değerlendiriyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF 1'inci Başkanvekili Servet Yardımcı ile birlikte UEFA Yönetim Kurulu'nun kararlarını değerlendiriyor. DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 05:31 Kaynak: DHA
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