CANLI YAYIN DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF 1'inci Başkanvekili Servet Yardımcı ile birlikte UEFA Yönetim Kurulu'nun kararlarını değerlendiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF 1'inci Başkanvekili Servet Yardımcı ile birlikte UEFA Yönetim Kurulu'nun kararlarını değerlendiriyor. DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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