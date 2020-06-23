CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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CANLI YAYIN DUYURUSUEmniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında devir-teslim töreni yapılacek. Canlı yayındayız.İstanbul.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:30 Kaynak: DHA
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