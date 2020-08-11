CANLI YAYIN DUYURUSU

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in de katıldığı forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının imza törenini DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:56
Kaynak: DHA
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