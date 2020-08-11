CANLI YAYIN DUYURUSU
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Altıparmak için düzenlenen imza töreninden DHA olarak CANLI yayındayız.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 14:37
Kaynak: DHA
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