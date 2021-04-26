İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZA YAPAN GEMİYE KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR (1) - Son Dakika

İstanbul Boğazı 'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında makine arızası yapan Croatia adlı 100 metre boyunda demir çelik yüklü gemiye Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı. Dolmabahçe Sarayı önüne kadar gelen gemi, Kurtarma-8 ve Kurtarma-12 adlı römorkörler eşliğinde Marmara Denizi yönünde yüzdürülerek, güvenli bölgeye götürülüyor.

'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'da itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun