Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında makine arızası yapan Croatia adlı 100 metre boyunda demir çelik yüklü gemiye Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı. Dolmabahçe Sarayı önüne kadar gelen gemi, Kurtarma-8 ve Kurtarma-12 adlı römorkörler eşliğinde Marmara Denizi yönünde yüzdürülerek, güvenli bölgeye götürülüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZA YAPAN GEMİYE KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR (1) - Son Dakika