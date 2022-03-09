SPOR Xavi Hernandez: Galatasaray'ı yenmek ve bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz - Son Dakika

SPOR Xavi Hernandez: Galatasaray'ı yenmek ve bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz

"Galatasaray kısa zamanda ligdeki sıralamasının çok üstüne çıkacak"

"Sevilla bizden daha favori"

Frenkie de Jong: Turun favorisi biziz

"Eleştirildiğimde canım acımıyor"

SERHAN TÜRK/BARCELONA(İSPANYA),(DHA) - Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, "Galatasaray maçını kazanmalıyız. Galatasaray'ı yenmek ve bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma öncesinde İspanyol ekibinin teknik direktörü Xavi Hernandez ve Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçını kazanmak istediklerini söyleyen Xavi Hernandez, "İyi oynayarak şansımızı devam ettirmeliyiz. Galatasaray'ı yenmek ve bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz. Umut veren bir süreç içerisindeyiz. Napoli'ye karşı çok iyiydik. Şu anda iyi bir dinamik yakaladık ve devam ettirmek istiyoruz. Devam ettirmek de zorundayız. Kazanmak ve elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bu oyun modelinde ısrar etmeye devam etmeliyiz. Kendimi favorilerden birisi olarak görmüyorum. Bu kupayı hiç kazanmadık. Sevilla bizden daha fazla favori. Şampiyonluk adaylardan biriyiz ve bunu sahada kanıtlamamız gerekiyor. Henüz bir şey başarmadık. Devam etmek zorundayız" diye konuştu.

"GALATASARAY KISA ZAMANDA LİGDEKİ SIRALAMASININ ÇOK ÜSTÜNE ÇIKACAK"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile ilgili de konuşan Xavi, "Torrent arkadaşım. 5 ay önce Katar'a geldi ve orada görüştük. Al Sadd antrenmanlarını takip etti. Çok tecrübeli bir isim ve bizimle benzer bir futbol modelini kullanıyor. Türkiye ligi O'nun için farklı bir tecrübe. Galatasaray kısa zamanda ligdeki sıralamasının çok üstüne çıkacak. Şu anda bulundukları durumdan çıkacak kaliteye sahipler" şeklinde konuştu.

"SEVILLA BİZDEN DAHA FAVORİ"

Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmak istediklerini söyleyen Xavi, "İki hedefimiz var. Birisi gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmak, diğeri de Avrupa Ligi'ni kazanmak. Avrupa Ligi'nin favorisi olarak kendimizi görmüyoruz. Sevilla bizden daha favori. Ancak diğer adaylardan biri de biziz" dedi.

"GALATASARAY MAÇININ KADROSUNDA DEĞİŞİKLİKLER OLACAK"

Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada değişiklikler yapacağını söyleyen Xavi, "Değişiklikler olacak. Yorgun ve sakatlığı olan oyuncular var. Dinlenmeye ihtiyaçları var. Orta sahada ve hücumda değişik oyuncular kullanacağız. Çok iyi antrenman yapan ve oynamayı hak eden oyuncular var. Yarın değişiklikler olacak" ifadelerini kullandı.

FRENKIE DE JONG: TURUN FAVORİSİ BİZİZ

Özellikle iç sahada oynadıkları tüm maçları kazanmak istediklerini ifade eden Frenkie de Jong, "Galatasaray iyi bir takım. Ancak turun favorisi biziz. Özellikle iç sahada oynadığımız maçlarda her zaman kazanmak istiyoruz. Yerimiz Şampiyonlar Ligi ama orada değiliz. Artık Avrupa Ligi'ni kazanmalıyız. Burada da zorlu takımlar var ama hedefimiz bu kupayı kazanmak" diye konuştu.

"ELEŞTİRİLDİĞİMDE CANIM ACIMIYOR"

Barcelona'da kendisini rahat hissettiğini dile getiren Frenkie de Jong, "Ben Barcelona'da çok rahatım. Kulüpte kendimi iyi hissediyorum. Eleştirildiğimde de canım acımıyor. İnsanlar her zaman konuşur. İnsanlar artık maçları iyi izlemiyorlar, bu yüzden gazetecilerin sözlerine inanıyorlar. Bence en büyük sorun da bu" ifadelerini kullandı.