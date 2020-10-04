CANLI YAYIN DUYURUSU: Alanyaspor-Hatayspor maç sonu açıklamaları DHA feed 2'den CANLI...
Atakaş Hatayspor maçının ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın açıklamalarını DHA Feed 2 üzerinden CANLI yayınlamaktayız.
Atakaş Hatayspor maçının ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın açıklamalarını DHA Feed 2 üzerinden CANLI yayınlamaktayız.
Spor, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:19 - Kaynak: DHA
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