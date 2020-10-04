CANLI YAYIN DUYURUSU: Beşiktaş-Gençlerbirliği maç sonunu DHA feed 1'den CANLI yayınlamaktayız
Gençlerbirliği maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Gençlerbirlği Teknik Sorumlusu Mete Işık'ın açıklamalarını DHA Feed 1 üzerinden CANLI yayınlamaktayız.
Gençlerbirliği maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Gençlerbirlği Teknik Sorumlusu Mete Işık'ın açıklamalarını DHA Feed 1 üzerinden CANLI yayınlamaktayız
Spor, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:05 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › CANLI YAYIN DUYURUSU: Beşiktaş-Gençlerbirliği maç sonunu DHA feed 1'den CANLI yayınlamaktayız - Son Dakika Spor
Son Dakika Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçuran ABD vatandaşı yakalandı Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı 30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı Acımasız baba, karısı evden kaçtığı için çocuklarına zulmetmiş Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne Stancu'nun golüyle 1-0 mağlup oldu