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CANLI YAYIN DUYURUSU***Boks Milli Takım kafilesi yurda döndü
6 saat önce
Boks Milli Takım kafilesi, İngiltere'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın 'koronavirüs' nedeniyle durdurulmasının ardından yurda dönüş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:14 Kaynak: DHA
Boks Milli Takım kafilesi, İngiltere'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın 'koronavirüs' nedeniyle durdurulmasının ardından yurda dönüş yaptı.
Kafilenin havalimanından çıkışını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
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