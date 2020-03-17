CANLI YAYIN DUYURUSU***Boks Milli Takım kafilesi yurda döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor CANLI YAYIN DUYURUSU***Boks Milli Takım kafilesi yurda döndü - Son Dakika Spor

CANLI YAYIN DUYURUSU***Boks Milli Takım kafilesi yurda döndü

6 saat önce

Boks Milli Takım kafilesi, İngiltere'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın 'koronavirüs' nedeniyle durdurulmasının ardından yurda dönüş yaptı.

CANLI YAYIN DUYURUSU***Boks Milli Takım kafilesi yurda döndü, System.String[]

Boks Milli Takım kafilesi, İngiltere'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın 'koronavirüs' nedeniyle durdurulmasının ardından yurda dönüş yaptı.

Kafilenin havalimanından çıkışını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


İngiltere, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:14 Kaynak: DHA
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