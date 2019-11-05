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Son Dakika Spor CANLI YAYIN DUYURUSU - GALATASARAY MADRİD'TE

CANLI YAYIN DUYURUSU - GALATASARAY MADRİD'TE

6 saat önce

Galatasaray, Real Madrid maçı için İspanya'da.

CANLI YAYIN DUYURUSU - GALATASARAY MADRİD'TE, System.String[]

Galatasaray, Real Madrid maçı için İspanya'da. Sarı kırmızılı takımın Madrid'teki havaalanından görüntülerini ve taraftarların karışlamasını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız


Galatasaray, Real Madrid, İspanya, Madrid, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:09 Kaynak: DHA
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