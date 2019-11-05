CANLI YAYIN DUYURUSU - GALATASARAY MADRİD'TE
6 saat önce
Galatasaray, Real Madrid maçı için İspanya'da.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:09 Kaynak: DHA
Galatasaray, Real Madrid maçı için İspanya'da. Sarı kırmızılı takımın Madrid'teki havaalanından görüntülerini ve taraftarların karışlamasını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız
Real Madrid'de Galatasaray maçı öncesi 7 eksik! Fatih Terim: Yapmamız gereken çok basit gol atmalıyız Trabzonspor'da Jose Sosa, Krasnodar maçında yok! İngiliz devi Liverpool, 24 saat içinde 2 maça çıkacak!