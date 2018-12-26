Canlı Yayın Sırasında Direksiyonu Bıraktı... Sonrası Herkesi Şaşırttı
1 saat önce
Canlı yayın sırasında direksiyonu bıraktı.
Canlı yayın sırasında direksiyonu bıraktı... Sonrası herkesi şaşırttı
ORDU - Ordu
'da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan bir kişi takipçilerini önce korkuttu, sonra şaşırttı.
Otomobilinin içinden canlı yayın yapan Anıl Aktaş, takipçilerini önce korkuttu, sonra şaşırttı. Anıl Aktaş, facebook hesabından aracının direksiyonunda olmadan seyir halinde olduğu canlı yayın takipçilerine izletti. Takipçileri tarafından ikaz edilen Anıl Aktaş, canlı yayının sonunu beklemelerini istedi.
Aktaş, canlı yayının sonunda kişinin aracının çekicinin üstünde gittiği göstererek herkesi şaşırttı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:01 Kaynak: İHA
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