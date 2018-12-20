Canlı Yayın Sırasında Muhabirin Arkasında Bir Canavar Belirdi. Tüm Dünya Bu Olayı Konuşuyor!!

Kamera Kaydı Sırasında İnsanların Arkasında Beliren 7 Garip YaratıkKaranlık bir yolda yürüdüğümüzde yada akşam evde tek başımıza olduğumuzda bazen sanki arkamızda biri varmıs gibi hissederiz.Bu duygu çoğumuza olmuştur.

Kamera Kaydı Sırasında İnsanların Arkasında Beliren 7 Garip Yaratık



Karanlık bir yolda yürüdüğümüzde yada akşam evde tek başımıza olduğumuzda bazen sanki arkamızda biri varmıs gibi hissederiz.



Bu duygu çoğumuza olmuştur.



Hızlı bir şekilde arkamızı döndüğümüzde ise birşey olmadığını görürüz.



Bu videoda sizlere kamera kaydı sırasında insanların arkasında beliren bazı şeyleri derledim.



Ben pek inanmasamda ilginç olduğu için sizlerlede paylaşmak istedim.



Video sonunda yorumlarınızı bekliyorum.



Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim.

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