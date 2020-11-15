Canlı yayın sırasında ölen 2 kadının kimlikleri tespit edildi - Son Dakika

Canlı yayın sırasında ölen 2 kadının kimlikleri tespit edildi

15.11.2020 00:39
Canlı yayın sırasında ölen 2 kadının kimlikleri tespit edildi, System.String[]

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen 2 kadının kimlikleri tespit edildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen 2 kadının kimlikleri tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza; Zile- Turhal karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Eşref Aydın'ın (40) kullandığı 05 EH 492 plakalı Opel marka otomobil aynı yönde seyir halinde olan Satılmış Bal (40) idaresindeki 46 P 1269 plakalı traktörün çektiği pancar sökme makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile karşı yöne geçen araç, Yasin Erdoğdu idaresindeki 57 FB 596 plakalı Fiat marka otomobile çarpıştı. Kazada Eşref Aydın idaresindeki araçta bulunan Emine (41) ve Gülizar Demir (43) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan araç sürücüleri ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Turhal ve Zile Devlet hastanelerine sevk edildi. Kaza anı ise Eşref Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın görüntülerine yansıdı. Bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatılan yol, araçların çekici tarafından kaldırılmasının ardından açıldı. Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri inceleme yaptı. - TOKAT

Canlı yayın sırasında ölen 2 kadının kimlikleri tespit edildi
Canlı yayın sırasında ölen 2 kadının kimlikleri tespit edildi
Canlı yayın sırasında ölen 2 kadının kimlikleri tespit edildi
Canlı yayın sırasında ölen 2 kadının kimlikleri tespit edildi

Eşref Aydın, Tokat, Kaza, Zile, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Canlı yayın sırasında ölen 2 kadının kimlikleri tespit edildi - Son Dakika


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