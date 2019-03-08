Canlı Yayın Yapan Kamera, Kaçak Avcılara Kolaylık Oldu

Beyşehir Gölü üzerine, dünyaca ünlü günbatımının dünyanın her yerinden izlenebilsin diye kurulan canlı yayın kamerasının, kaçak avlanmada kullanıldığı belirlenince yönü değiştirildi.

Beyşehir Gölü üzerine, dünyaca ünlü günbatımının dünyanın her yerinden izlenebilsin diye kurulan canlı yayın kamerasının, kaçak avlanmada kullanıldığı belirlenince yönü değiştirildi.



Beyşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda Beyşehir Gölü üzerindeki grup vaktinin dünyanın her köşesinden izlenmesi amacıyla sahil kesimine bir canlı yayın kamerası kurdu.



Güneşin battığı anlar, bu canlı yayın kamerası aracılığıyla Belediye'nin web sitesi aracılığıyla dünyaya izlettirilmeye başlandı.





Ancak, İlçe Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar, bu canlı yayın kamerasının kaçak avcılar tarafından da kaçak avlanmada kullanıldığını ortaya çıkardı.



Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı'na bağlı asayiş botu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait teknelerin denetim ve kontroller için limandan ayrılışının ve dönüşünün canlı yayın kamerasından izlenerek telefonla gölde kaçak olarak avlanan balıkçılara haber verildiğinin ve bu yöntemle düzenlenen operasyon ve denetimlerden kurtulmayı başaran avcıların olduğunun tesbit edilmesi üzerine, harekete geçen yetkililer Beyşehir Belediyesi'ne müracaatta bulundu.





Beyşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, bu başvuru üzerine günbatımının izlendiği canlı yayın kamerasının görüş açısını değiştirerek, jandarma botu ile denetimlere çıkan diğer teknelerin yer aldığı bölgeyi yayın kapsamı dışına aldı.



Yaşanan bu gelişme, Beyşehir Gölü'ndeki canlı yayınla günbatımı izlenmesinin de önüne geçmiş oldu. Canlı yayın kamerasının yönünün değişmesiyle grup vakti artık bir süre izlenebilirken, güneşin battığı anlar ise açı değişikliği nedeniyle izlenemiyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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