Son Dakika Haberleri: Canlı yayın yapan muhabiri domuz kovaladı
Son Dakika Güncel Canlı yayın yapan muhabiri domuz kovaladı - Son Dakika

Canlı yayın yapan muhabiri domuz kovaladı

6 saat önce

Yunanistan'ın ANT 1 televizyon kanalının haber bültenine canlı bağlanan Yorgos Papadakis adlı muhabiri, yayın yaptığı sırada yanına gelen domuz ısırmaya çalıştı.

Canlı yayın yapan muhabiri domuz kovaladı, System.String[]

Yunanistan'ın ANT 1 televizyon kanalının haber bültenine canlı bağlanan Yorgos Papadakis adlı muhabiri, yayın yaptığı sırada yanına gelen domuz ısırmaya çalıştı. Muhabirin zor anları, stüdyodakileri güldürdü.

Yunanistan'ın ANT 1 televizyon kanalı haber bülteni sırasında yaşanan olayda, Yorgos Papadakis adlı muhabir, Kineta bölgesinden kasırga haberi sunmak için canlı yayına bağlandı. Bağlantının gerçekleştiği sırada, bir domuzun muhabiri kovaladığı görüldü. Domuzdan kaçmaya çalışan muhabir, "Beni duyuyor musunuz? Bir problemimiz var, domuz sürekli beni takip ediyor. Sabit duramıyorum, beni ısırıyor" dedi. Muhabirin domuzdan kaçma anları, stüdyodakilerin gülmesine sebep oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Muhabirin domuzdan kaçma anları

-Stüdyodakilerin kahkahaları


Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı yayın yapan muhabiri domuz kovaladı
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:41:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canlı yayın yapan muhabiri domuz kovaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]