Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi (2) - Son Dakika

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI

Bursa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin, karşı yönden gelen kamyonete çarptığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Kayıtlarda otomobilin kamyonete çarpması, kamyonetteki yaralıların araçtan inmesi, ambulansın ve polis ekiplerinin kaza yerine gelmesi yer aldı.Mehmet İNAN/ BURSA,