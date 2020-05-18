Canlı yayın yaparken kedisini döven İranlı gözaltına alındı - Son Dakika

Canlı yayın sırasında kaydedilen görüntülerde İran uyruklu Pooya Sedighi'nin kedisini döverek koltuğun üzerine fırlattığı, daha sonra arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada ise masayı yumrukladığı görülüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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