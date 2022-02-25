Canlı yayına damga vurdu! Sunucunun Ukrayna-Rusya savaşı için bulduğu "Türkiye" çözümü akıllara durgunluk verdi - Son Dakika
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Canlı yayına damga vurdu! Sunucunun Ukrayna-Rusya savaşı için bulduğu "Türkiye" çözümü akıllara durgunluk verdi

25.02.2022 08:48

Rusya ordusunun Ukrayna topraklarına girmesi sonrası bölgede çatışmalar yaşanırken, savaşı canlı yayında değerlendiren sunucu Kadri Gürsel'in söylemleri akıllara durgunluk verdi. Gürsel'in savaşı değerlendirirken sözü Türkiye'ye getirip "Türkiye'nin bu yeni döneme verebileceği en kararlı reaksiyon iktidar değişikliğidir." demesi konuğu İsmail Saymaz'ı da şaşırttı.

Rusya birliklerinin Ukrayna topraklarında başlattığı işgal, dün akşam Halk TV ekranlarında değerlendirildi. Konuşmazsak Olmaz programında sunucu Kadri Gürsel, gazeteci İsmail Saymaz ile birlikte bölgede olup bitenleri konuştu.

Sunucu Kadri Gürsel, "Buradan nasıl çıkılır? Kısa vadede çıkmak mümkün değil. Ben çıkılabileceği kanaatinde değilim." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ REAKSİYON İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ"

Sözlerinin devamında işgale verilecek en iyi cevabın Türkiye'de iktidar değişikliği olacağını öne süren Gürsel, şöyle devam etti: "Türkiye'nin bu yeni döneme, yeni soğuk savaşa verebileceği en yerinde, en stratejik, en kararlı reaksiyon iktidar değişikliğidir."

Bu noktadan sonra Gürsel, sözü İsmail Saymaz'a bıraktı. Saymaz ise söz konusu ifadelere ne diyeceğini bilemeyip kendi görüşlerini aktarmaya devam etti.

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İsmail Saymaz, Kadri Gürsel, Halk Tv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canlı yayına damga vurdu! Sunucunun Ukrayna-Rusya savaşı için bulduğu 'Türkiye' çözümü akıllara durgunluk verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayına damga vurdu! Sunucunun Ukrayna-Rusya savaşı için bulduğu "Türkiye" çözümü akıllara durgunluk verdi - Son Dakika
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