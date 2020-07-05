Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kaza kamerada - Son Dakika

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kaza kamerada

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kaza kamerada Kahramanmaraş'ta piknik yapmak için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın, otomobille çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde piknik yapmak için yola...

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kaza kamerada

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Kahramanmaraş'ta piknik yapmak için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın, otomobille çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde piknik yapmak için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın, otomobille çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Kaza, hayatını kaybeden kadının sosyal medyadan canlı yayına girmesinden 6 saniye sonra yaşandı.

Kaza, Elbistan- Malatya karayolunun 6.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden piknik yapmak için Sevdilli Mahallesine giden Murat Kıvrak yönetimindeki 46 VE 385 plakalı Renault hafif ticari araç, Ambarcık Mahallesi kesiminde ara yoldan çıkmak isteyen Hüseyin Kabak'ın kullandığı AT019AB plakalı Audi marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen hafif ticari araç, ağaca çarptıktan sonra devrildi. Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Zeliha Kıvrak ile 18 yaşındaki oğlu Emre Kıvrak yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan anne Kıvrak, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılabildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Zeliha Kıvrak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Kıvrak'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu. Diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, hafif ticari aracın hız göstergesinin 130'da kaldığı da gözlerden kaçmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MRT-

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:46 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kaza kamerada - Son Dakika
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