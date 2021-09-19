Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla bugün yayın hayatına başlayan Benzemez Kimse Bize programında Diva'nın konuşması ve davranışları sosyal medyada gündem oldu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bülent Ersoy'un canlı yayına sarhoş çıktığı iddia etti. Bülent Ersoy'la ilgili kısa süre içinde çok sayıda tweet atıldı.
Konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Bülent Ersoy, alkollü olduğu iddialarını reddetti. Ersoy, "Bir ağzıma yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim." ifadelerini kullandı.
Ersoy'un açıklamaları esnasında programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de Ersoy'un sarhoş olmadığını ifade etti.
Son Dakika › Magazin › 'Canlı yayına sarhoş çıktı' iddialarına Bülent Ersoy'dan yanıt: Ağzıma bir yudum koymadım - Son Dakika Magazin