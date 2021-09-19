"Canlı yayına sarhoş çıktı" iddialarına Bülent Ersoy'dan yanıt: Ağzıma bir yudum koymadım

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunumuyla bugün yayın hayatına başlayan Benzemez Kimse Bize programında Diva'nın konuşması ve davranışları sosyal medyada gündem oldu.

KISA SÜREDE BİNLERCE TWEET ATILDI

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bülent Ersoy'un canlı yayına sarhoş çıktığı iddia etti. Bülent Ersoy'la ilgili kısa süre içinde çok sayıda tweet atıldı.

"OLSA SÖYLERİM"

Konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Bülent Ersoy, alkollü olduğu iddialarını reddetti. Ersoy, "Bir ağzıma yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA KESER VE YILDIZ TİLBE DE DESTEK VERDİ

Ersoy'un açıklamaları esnasında programın diğer sunucusu Mustafa Keser ve konuk sanatçı Yıldız Tilbe de Ersoy'un sarhoş olmadığını ifade etti.