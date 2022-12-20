Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında küçük kız çocuğuna istismarda bulunan sapık tutuklandı - Son Dakika
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Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında küçük kız çocuğuna istismarda bulunan sapık tutuklandı

20.12.2022 15:42

Bursa'da sosyal medya hesabından canlı yayın açan Emre T.'nin 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmesi infial yarattı. Evinde yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osmangazi ilçesinde 3 yıl önce Emre T., arkadaşının kız kardeşi olduğu öğrenilen 11 yaşındaki kız çocuğu yanındayken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Emre T., yayın sırasında kız çocuğuna istismarda bulundu. Sosyal medyada geçen günlerde yayınlanan görüntüleri ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

TUTUKLANDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte hesapla yayın açan Emre T.'yi tespit etti. Emre T., 18 Aralık'ta Osmangazi ilçesindeki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Emre T., mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, 'Çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Osmangazi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında küçük kız çocuğuna istismarda bulunan sapık tutuklandı - Son Dakika

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