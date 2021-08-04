Canlı yayında alevlerin içinden yürüyüp gelen vatandaş konuştu: Ölmeyi tercih ettim - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarında, canlı yayın sırasında bir vatandaşın ormanlık alandan kaçmaya çalıştığı anlar yansımıştı. Alevlerin arasından çıkan vatandaş çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı. Alevlerin arasından çıkan 81 yaşındaki Ziya Coşkun, yaşadığı o anları, gözyaşları içinde anlattı.

"BİR AĞAÇ KURTARSAM BENİM İÇİN BAHTİYARLIK OLACAKTI"

Yangının çıktığı ilk andan itibaren canla başla çalışıldığını söyleyen yaşlı adam, "Memleketimi kurtarabilir miyim diye bölgeye gitmiştim. Bir ağaç kurtarırsam benim için en büyük bahtiyarlık o olacaktı" dedi.

"ELİM AYAĞIM KESİLDİ TAKATİM KALMADI"

Yangının olduğu yerin önünden toplantı yerine geçtiğini ve birden alevlerin iki taraftan sıkıştırdığını aktaran Coşkun, "Ben arada kaldım. 'Öleyim' dedim. Ölmeyi tercih ettim. Elim ayağım kesildi. Takatim kalmadı. Alevlerden dolayı gömleğim üstüme yapıştı. Çıkaramadım üstümden. İki arkadaş geldi yetişti. Beni sürüyerek çıkardılar" diye konuştu.

"BEN DE ÖLEYDİM ONLARIN ÖLDÜĞÜ GİBİ"

Tvnet'e konuşan ve canlı kalacağının aklına gelmediğini ifade eden 81 yaşındaki adam gözyaşları içinde "Benim evlat gözüyle baktığım ağaçlarım gitti. Ben de öleydim onların öldüğü gibi" dedi.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE YANIKLAR VAR

Sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Coşkun, "Kollarımda, ellerimde ve ayaklarımda yanıklar var. Ambulansla götürmek istediler istemedim. Kalktım evime geldim. Canımın son damlasına kadar yangınların söndürülmesi için uğraşacağım. Evlat gibi büyüttüğümüz ağaçlarımız gitti" ifadelerini kullandı.