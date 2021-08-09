Türk siyasetinde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışılmaya devam ediyor. CHP'nin eski ekonomi bakanı Mehmet Şimşek'e adaylık teklifi götürdüğü iddiaları kulislerdeki sıcaklığını korurken, Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na "Bir dönem daha aday olmalısınız" demesi de ikilinin adaylık ihtimallerini düşürdü.
Tüm bu tartışmalar gündemdeyken Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, açık uçlu Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 41.7 ile birinci çıkarken, adaylık için ismi konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 7.7'de kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 7 puan fark attı.
Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Taşdemir, Temmuz'un 15'inde yaptıkları açık uçlu ankette aldıkları sonuçları canlı yayında açıkladı.
Recep Tayyip Erdoğan: 41.7
Mansur Yavaş 14.7
Ekrem İmamoğlu 8.2
(son tartışmalar ve kendi adaylığının gündeme gelmesinden sonra)
Kemal Kılıçdaroğlu 7.7
Meral Akşener 5.9
Abdullah Gül 1.1
Ali Babacan 0.08
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanlığı adaylığında İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kesen Kılıçdaroğlu son ankette hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika