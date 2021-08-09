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Cumhurbaşkanlığı adaylığında İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kesen Kılıçdaroğlu son ankette hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı adaylığında İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kesen Kılıçdaroğlu son ankette hayal kırıklığına uğradı

09.08.2021 23:26
Cumhurbaşkanlığı adaylığında İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kesen Kılıçdaroğlu son ankette hayal kırıklığına uğradı, System.String[]

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 41.7 ile birinci çıktığı ankette, yüzde 14.7 oy alan Mansur Yavaş, adaylığı sıkça konuşulmaya başlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 7 fark attı. İmamoğlu da yüzde 8.2 oy aldı. Kılıçdaroğlu, son katıldığı canlı yayında "Belediye başkanlarımız bir dönem daha aday olmalı" diyerek İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylık için önünü kesmişti.

Türk siyasetinde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışılmaya devam ediyor. CHP'nin eski ekonomi bakanı Mehmet Şimşek'e adaylık teklifi götürdüğü iddiaları kulislerdeki sıcaklığını korurken, Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na "Bir dönem daha aday olmalısınız" demesi de ikilinin adaylık ihtimallerini düşürdü.

MANSUR YAVAŞ, KILIÇDAROĞLU'NU GEÇTİ

Tüm bu tartışmalar gündemdeyken Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, açık uçlu Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 41.7 ile birinci çıkarken, adaylık için ismi konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 7.7'de kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 7 puan fark attı.

AÇIK UÇLU ANKET

Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Taşdemir, Temmuz'un 15'inde yaptıkları açık uçlu ankette aldıkları sonuçları canlı yayında açıkladı.

OY DAĞILIMLARI ŞU ŞEKİLDE:

Recep Tayyip Erdoğan: 41.7

Mansur Yavaş 14.7

Ekrem İmamoğlu 8.2

(son tartışmalar ve kendi adaylığının gündeme gelmesinden sonra)

Kemal Kılıçdaroğlu 7.7

Meral Akşener 5.9

Selahattin Demirtaş 5.4

Abdullah Gül 1.1

Ali Babacan 0.08

Cumhurbaşkanlığı adaylığında İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kesen Kılıçdaroğlu son ankette hayal kırıklığına uğradı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı adaylığında İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kesen Kılıçdaroğlu son ankette hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika


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