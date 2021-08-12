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Canlı yayında anlatılan Yapılandırma Kanunu'nu yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Canlı yayında anlatılan Yapılandırma Kanunu'nu yoğun ilgi gördü

12.08.2021 15:51
Canlı yayında anlatılan Yapılandırma Kanunu'nu yoğun ilgi gördü, System.String[]

Denizli Ticaret Odası (DTO)'nın YouTube kanalından canlı yayınlanan 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Online Eğitim Semineri, büyük ilgi gördü.

Denizli Ticaret Odası (DTO)'nın YouTube kanalından canlı yayınlanan 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Online Eğitim Semineri, büyük ilgi gördü. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı üyelerine teşekkür etti.

Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (DSMMO), Denizli Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş birliği ile düzenlenen 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Online Eğitim Semineri büyük ilgi gördü. Seminerin açış konuşmasını yapan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerinin güncel gelişmelerden ve yeni yasal düzenlemelerden anında haberdar olmasını, bunun yanında mesleki ve kişisel becerilerini artırabilecekleri eğitimler almalarını son derece önemsediklerini, bu nedenle de göreve geldikleri günden bu yana çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Büyük ilgi gören seminerin hizmet zincirinin en önemli halkası olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Online Eğitim Seminerimiz, bu kapsamda yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizden oluşan hizmet zincirimizin en yeni halkasıdır. Bu etkinliklerde hepsi birbirinden değerli isimleri sizlerle buluşturuyoruz. Bugün il müdürümüz ve başkanlarımız, bizi izleyenlere, vergi ve benzeri kamuya ve odalara olan borçların yapılandırılması ile Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırılması hakkında bilinmesi gerekenleri tüm ayrıntılarıyla anlatacaklar. Nelere dikkat edilmesi gerektiğine, uygulamanın nasıl olacağına, yasal yaptırımın neleri kapsadığına dair önemli uyarılarda bulunacaklar. Ayrıca, katılımcıların önceden yazılı olarak ilettikleri soruları da yanıtlayıp, bu konuda kafalarda soru işareti bırakmamaya çalışacaklar. Değerli üyelerimiz, gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı teşekkür eder, hepinize iyi dinlemeler dilerim. Seminerimize hoş geldiniz. Bu türde talepler geldikçe farklı konularda ilgili ve yetkili isimleri de yıllık planlamamıza ekleyerek sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Son başvuru tarihinde hatırlatma yapan Başkan Erdoğan, "Bu kanun, üyelerimizin kamuya ve odalarımıza olan borçlarının yapılandırılmasını da kapsıyor. Bu hakkınızı kullanın. 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu'nun sağladığı imkanlardan faydalanmak isteyenlerin başvuruları, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başladı; yapılandırmadan yararlanmak için son başvuru tarihi ise 31 Ağustos 2021" hatırlatmasında bulundu.

Denizli Vergi Dairesi Başkanı Tekin'den önemli uyarılar geldi

Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin kanundan yararlanma şartlarının en başta başvuruda bulunulması, ardından da varsa açılan davalardan vazgeçilmesi ve ödemelerin yasal süresinde yapılması olduğuna dikkat çekti. ayrıca önemli hatırlatmalar, uyarılar ve çağrılarda da bulunan Vergi Dairesi Başkanı Tekin, "Ödemenin peşin yapılması halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek ve büyük bir avantaj sağlanacak. Ödemelerin ilk taksitleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, belediyeler ve YİKOB'lar için 30 Eylül 2021'e kadar, SGK için ise 31 Ekim Pazar gününe denk geldiği için 1 Kasım 2021'e kadar peşin ya da taksitle ödeme seçeneklerinden birinden faydalanılarak yapabilecek. Taksitler iki ayda bir 6,9,12 ve 18 aya yayılacak. Spor kulüpleri için iki ayda bir azami 36, belediyelerimiz için ise aylık olmak üzere azami 120 ay taksit uygulanacak. Özellikle pandemiye bağlı mükelleflerimiz borçlarını ödemede çok zorlanmışlardı. Daha önce 7256 sayılı Kanun çıkmıştı. Onda sadece kesinleşmiş alacaklar varken, bu yasamızda çok daha geniş bir şekilde kesinleşmemiş olan alacaklar da dahil edildi yani uygulama daha kapsamlı hale getirildi. 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu, vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler halinde ödemesini, vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasını, vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna gidilmeksizin ödenmesini, matrah ve vergi artırımı koşuluyla geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi yapılmamasını, stokların, kasa ve ortaklardan alacaklara ilişkin işletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesini ve aktife kayıtlı olan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin Yİ-ÜFE değişimi esas alınarak yeniden değerlenmesini amaçlıyor" diye konuştu.

"Yeni yasayı, kurumumuzun internet sayfasında da ayrıntılarıyla anlattık"

Kanunun kurumuyla ilgili hizmet ve işlemleri kapsayan kısmını anlatan SGK Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin, "Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları kapsamında 2021 yılının Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 6183 sayılı Yasa'nın 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR'lu 4B sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 30 Nisan 2021 de dahil bu tarihten önce işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde o tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer'ileri, 5510 sayılı Kanun'un Ek 5 ve Ek 6'ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca takip ve tahsili yapılan damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi alacakları yapılandırılabilecek" dedi. - DENİZLİ

Canlı yayında anlatılan Yapılandırma Kanunu'nu yoğun ilgi gördü
Canlı yayında anlatılan Yapılandırma Kanunu'nu yoğun ilgi gördü
Canlı yayında anlatılan Yapılandırma Kanunu'nu yoğun ilgi gördü
Canlı yayında anlatılan Yapılandırma Kanunu'nu yoğun ilgi gördü
Canlı yayında anlatılan Yapılandırma Kanunu'nu yoğun ilgi gördü

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret, Denizli, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Canlı yayında anlatılan Yapılandırma Kanunu'nu yoğun ilgi gördü - Son Dakika Ekonomi


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