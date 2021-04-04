Canlı yayında büyük gerilim! Konuklar masaları yumrukladı - Son Dakika

Canlı yayında büyük gerilim! Konuklar masaları yumrukladı

04.04.2021 22:13

Canlı yayında, AK Parti MYK üyesi Mücahit Birinci ile Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı arasında sert tartışma yaşandı. Birinci'nin tartışma sırasında masaya yumruk atması Bayrakçı'yı sinirlendirdi. Bayrakçı da masayı yumruklayıp ayağa kalktı. Ancak sunucu Bayrakçı'yı tutarak olayı sakinleştirdi.

TV100 ekranlarında canlı yayınlanan Hande Aydemir'in sunduğu 'Şimdi Konuşalım' programında gergin anlar yaşandı.

Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı ve hukukçu ve AK Parti MYK üyesi Mücahit Birinci arasındaki "104 amiral" gerginliği masa yumruklamaya varan bir tartışmaya döndü.

MASAYA YUMRUK

Hakan Bayrakçı'nın Ayasofya İmamı ile ilgili söylediği sözlerin ardından Birinci, "Kurnazlık yapma beni kriminalize edemezsin. Kendi beyanlarınızla ilgilenin, beni kriminalize edemezsin" diyerek masaya vurdu.

TANSİYON DÜŞMEDİ

Bunun üzerine sinirlenen Hakan Bayrakçı çok sert bir şekilde masaya vurarak ayağa kalktı. Bayrakçı, Birinci'nin üzerine yürümek istedi. Ancak Hande Aydemir'in Bayrakçı'yı tutmasıyla tartışma ileri bir seviyeye taşınmadı. Stüdyoda yükselen tansiyon uzun bir süre düşmedi.

Canlı yayında büyük gerilim! Konuklar masaları yumrukladı
Canlı yayında büyük gerilim! Konuklar masaları yumrukladı

Hakan Bayrakçı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canlı yayında büyük gerilim! Konuklar masaları yumrukladı - Son Dakika


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