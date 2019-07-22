Son Dakika Haberleri: Canlı yayında duyurdu: O, başbakan olursa istifa ederim!
Son Dakika Güncel Haber

Canlı yayında duyurdu: O, başbakan olursa istifa ederim!

39 dakika önce

BAKAN Hammond, Johnson'ın bir seçenek olarak sunduğu İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan çıkışının "Asla bir parçası olamayacağını" vurguladı.

Canlı yayında duyurdu: O, başbakan olursa istifa ederim!, System.String[]
BAKAN Hammond, Johnson'ın bir seçenek olarak sunduğu İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan çıkışının "Asla bir parçası olamayacağını" vurguladı. Hammon, gelecek hafta görevden alınıp alınmayacağı sorulduğunda, istifasını çarşamba günü Başbakan Theresa May'e sunacağını belirtti.

Hammond, çarşamba günü parlamentoda başbakana soruların yöneltildiği oturumdan sonra, May'in görevi bırakmasından da önce istifa edeceğini anlattı.

Hammond, bir sonraki Başbakan ve Maliye Bakanı'nın Brexit politikası konusunda 'yakın olmasının' önemli olduğunu kaydetti.





BÜYÜK OLASILIKLA JOHNSON KAZANACAK

Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'deki süre dolunca anlaşma olsa da olmasa da AB'den çıkması gerektiğini söylemişti.

Başbakanlık yarışındaki rakibi Jeremy Hunt da, anlaşmasız bir Brexit'in ihtimal dışı olmadığını söylemiş, ancak yeni bir anlaşma için gerekirse çıkışın ertelenebileceğini vurgulamıştı.

Hammond ise, Johnson'ın yarışı kazanmasının daha büyük bir olasılık olduğunu söyledi ve "Öyle olacak gibi görünüyor ve ben de planlarımı ona göre yapıyorum" dedi.

Maliye Bakanı ayrıca, emin olmak için salı günü liderlik yarışının sonuçlanmasını da bekleyeceğini belirtti.
Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'deki tanker krizinde büyük şüphe: Rus müdahalesi araştırılıyor Japonya'da Senato seçimlerini Abe kazandı İran'dan petrol tankeri krizi sonrası yeni açıklama: Deniz korsanlığına cevap verdik YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 12:07:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canlı yayında duyurdu: O, başbakan olursa istifa ederim!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]