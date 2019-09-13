Canlı yayında gergin anlar

Canlı yayında böyle yüzleştiler...

Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayında karşı karşıya geldi. Batuhan'ın sözlerine sinirlenen Betkayan, canlı yayını terk etmek istedi.

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