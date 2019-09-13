Son Dakika Haberleri: Canlı yayında gergin anlar
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Canlı yayında gergin anlar

1 saat önce

Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayında karşı karşıya geldi.

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Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayında karşı karşıya geldi. Batuhan'ın sözlerine sinirlenen Betkayan, canlı yayını terk etmek istedi.


Canlı yayında böyle yüzleştiler...


Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:25 
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