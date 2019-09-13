Canlı yayında gergin anlar
1 saat önce
Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayında karşı karşıya geldi.
Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayında karşı karşıya geldi. Batuhan'ın sözlerine sinirlenen Betkayan, canlı yayını terk etmek istedi.
Canlı yayında böyle yüzleştiler...
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:25
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