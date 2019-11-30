Canlı yayında hem teknikleri konuştular, hem de ameliyat yaptılar

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyathaneden yapılan canlı yayın ile obezite ameliyatı gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan doktorlar canlı olarak ameliyathane ile iletişim kurdu ve ameliyatı izlerken teknikleri tartışma şansı buldu.

2. Bariatik Cerrahi Çalıştayı kapsamında, obezite ameliyatı teknikleri, ameliyat esnasında canlı yayın ile tartışıldı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştayın ilk bölümünde Rusya, İspanya, Belçika ve İngiltere'den canlı yayın ile bağlanan yabancı profesörler çeşitli sunumlar gerçekleştirdi. Çalıştayın öğleden sonraki ikinci bölümünde ise 'Laparoskopik Sleeve Gastrektomi' ve 'Laparoskopik My Gastrik By-pass' teknikleri kullanılarak iki ameliyat gerçekleştirildi. Op Dr. Fakı Akın ve Belçikalı Op. Dr. Thibault Sablon'un gerçekleştirdiği ameliyatlar esnasında, laparoskopik kameranın görüntüsü canlı olarak hastanenin konferans salonuna yansıtıldı. Konferans salonundaki profesörlerden oluşan katılımcı heyeti tarafından ameliyat teknikleri tartışılırken, aynı anda ameliyatı yürüten Op. Dr. Fakı Akın ve Op. Dr. Thibault Sablon da çeşitli yorumlar yaparak tartışmaya katıldı.

YURTDIŞINDAN UZMANLAR DA CANLI YAYIN İLE KATILDI

Obezite konusunun yurtdışındaki uzmanların da çalıştaya canlı yayın ile bağlanarak sunumlar yaptığını belirten Doç. Dr. Sertaç Ata Güler, 'Bugün geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Kocaeli Bariatrik Cerrahi Çalıştayımız'ın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl ilkini yaptığımız bu toplantı bölgemizde, özellikle obezite cerrahisi ve metabolik cerrahi açısından çok ilgi görmüştü. Bu sene bunun üzerine daha farklı bilgiler ve daha iyi konuşmacılar ekleyerek ikincisini yapmaya karar verdik. Bugün yaptığımız çalıştayımızın aslında bölgemiz açısından da farklı bir önemi var. Özellikle canlı bağlantı ile 4 ayrı ülkeye bağlanarak yurtdışındaki hocalarımızın da bize katılmasını sağladık. Bölgemizdeki obezite toplantıları arasında bu toplantı bu konuda bir ilk oldu. İngiltere, Belçika, İspanya ve Rusya'dan konularında hakim çok değerli hocalarımız ile bağlantıya geçtik. Yaklaşık yarım saatlik bağlantılar ile kendi konularındaki sunumlarını bizlerle paylaştılar. Toplantının ikinci kısmında ise 2 adet canlı cerrahimiz olacak. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizin ameliyathanelerini kullanacağımız ve yine üniversitemizin en son teknoloji sistemiyle görüntünün toplantı salonuna aktarılması ile yaptığımız tüm ameliyatlar toplantı salonundan izlenecek. Salondaki moderatörlerimiz tarafından da bu toplantılar yönetilecek. Bu esnada ameliyatları yapan cerrahlara sorular sorulacak ve bunlara cevaplar verilecek. Bu ameliyatlar ile ilgili teknik açıklamalar yapılacakö dedi.

OBEZİTE KATEGORİSİNDEKİ HASTALARA YAPILIYOR

Canlı yayın esnasında cerrahi operasyonu gerçekleştirerek katılımcıların sorularını cevaplayan Op. Dr. Fakı Akın, 'Kocaeli Bariatrik Cerrahi Çalıştayı'nın ikincisini düzenliyoruz. Geçen yıla oranla bu yıl yabancı hekim sayısında gerçekten büyük bir artış var. Bugünkü operasyonumuzda, RNA Gastrik Bypass operasyonu gerçekleştireceğiz. Aslında bu operasyon 1960'lı yıllardan beri yapılıyor. Şeker hastalığı çok olan, vücut kitle endeksi obezite kategorisinde olan hastalara çok iyi çözüm sunduğu için burada gelen misafirler ile deneyimlerimizi paylaşacağız. Canlı cerrahi yönteminin kendine göre zorlukları var ama çok iyi hazırlandık. Hastamızı da yakından takip ederek hazırladık. İyi geçeceğini umuyoruz. Bu operasyona katılmak üzere Belçika'dan Dr. Thibault Sablon geldi. Aynı zamanda kendisi ile Belçika'da birlikte eğitim görmüştük. Bugün operasyona kendisi de eşlik edecekö diye konuştu.