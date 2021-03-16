Canlı yayında illeri tek tek sayan Prof. Dr. Orhan Şen uyarılarda bulundu: Karla karışık yağmur ve kar geliyor - Son Dakika

Canlı yayında illeri tek tek sayan Prof. Dr. Orhan Şen uyarılarda bulundu: Karla karışık yağmur ve kar geliyor

16.03.2021 14:53
Canlı yayında illeri tek tek sayan Prof. Dr. Orhan Şen uyarılarda bulundu: Karla karışık yağmur ve kar geliyor, System.String[]

Meteoroloji'nin güncel raporlarına göre Türkiye'de 5 gün boyunca kar ve yağmur etkili olacak. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, bu akşamdan itibaren Batı bölgelerden başlayarak bir soğuma meydana geleceğini ve sıcaklıkların mart ayı ortalamasının 4-5 derece altına ineceğini söyledi. Şen, "Uşak, Afyonkarahisar, İç Anadolu'da Kütahya, Eskişehir, Ankara, Bolu, Sivas, Konya ve Kayseri gibi yerlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı meydana gelecek" dedi.

Mart ayının zor geçtiğini ve Doğu'da kar yağışının bu hafta da devam edeceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında çok kritik uyarılarda bulundu.

İşte Orhan Şen'in açıklamaları:

"Bu akşamdan itibaren Batı bölgelerinden başlayarak bir soğuma meydana gelecek. Bu çok hızlı bir soğuma değil ama yine de mevsim normalinin, Mart ayı ortalamasının 4-5 derece aşağısına inecek. Sıcaklık düşüşüyle birlikte iç bölgelerde, iç Ege'de, Uşak, Afyonkarahisar, İç Anadolu'da Kütahya, Eskişehir, Ankara, Bolu, Sivas, Konya ve Kayseri gibi yerlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı meydana gelecek.

FIRTINANIN HIZI 80 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Kıyı şehirlerimizde ise gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek bu geceden itibaren başlayarak.. Burada iki şey çok ön plana çıkıyor. Birincisi rüzgar. Çok kuvvetli bir rüzgar var. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinde rüzgar kuvvetli. Yarın öğlene kadar devam edecek. Risk oluşturduğu görülüyor rüzgarın kuvvetli olmasının... Bazı yerlerde rüzgarın hızı 60-80 km saate kadar çıkacak. Yani fırtına haline kadar gelebilecek. O nedenle çatı uçmalarına, direk ve ağaçların devrilmelerine dikkat etmek lazım.

SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT

Ben şunu da söyleyeyim, halkımız bilir lodosta soba yakılmaz diye. Evet lodosla birlikte soba zehirlenmeleri de meydana gelebilecek bilhassa Batı bölgelerde. Bu akşam hava soğuyacak, yarın da soğuma var. Sobaları yakarken ne olur yanan ateşin üzerine kömürü atmayın, kömürü tutuşturacaksanız üstten tutuşturun, yoksa karbonmonoksit çok tehlikeli, sinsi bir gazdır, yere çöker. Dolayısıyla bu karbonmonoksit zehirlenmesinden kurtuluş zor olur.

Canlı yayında illeri tek tek sayan Prof. Dr. Orhan Şen uyarılarda bulundu: Karla karışık yağmur ve kar geliyor

AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE KAR KALINLIĞI 20-25 SANTİMİ BULACAK

İkincisi ise bu akşam gene Hatay, Adana, Kahramanmaraş bölgelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Muğla'nın ilçelerinde de gene kuvvetli yağışlar var. Fakat burada dikkati çeken bir yer daha var. Toroslar'da yani Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor aynı Doğu Anadolu'da günlerdir yağan yağış gibi. Burada 20-25 santimetreye kadar çıkacak kar yağışı etkisini sürdürecek.

CUMARTESİ MARMARA'DA YAĞIŞ VAR

Cumartesi Marmara'ya yağış tekrar geliyor ama İstanbul'da yağış bir gün var bir gün yok şekilde devam edecek. İkinci önemli uyarı da Doğu ve Doğu bölgelerinde, Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ olasılığı devam ediyor.

GÜNEYDOĞU VE DOĞU'DA ÇAMUR YAĞABİLİR

Üçüncü ve dördüncü uyarıyı da yapalım. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde çölden, Afrika'dan gelen toz miktarıbayağı yüksek. Buralarda yağışla birlikte çamur da yağabilir. Doğu Anadolu'da kar devam edecek, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kar var. Diğer yerlerde yağmur olarak bu haftayı biraz soğuk geçireceğiz.''

Canlı yayında illeri tek tek sayan Prof. Dr. Orhan Şen uyarılarda bulundu: Karla karışık yağmur ve kar geliyor

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Son Dakika Güncel Canlı yayında illeri tek tek sayan Prof. Dr. Orhan Şen uyarılarda bulundu: Karla karışık yağmur ve kar geliyor - Son Dakika


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