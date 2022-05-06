Canlı yayında intihar: 16 yaşındaki çocuk "Allah'a kavuşmak" için kendini astı - Son Dakika

Sultanbeyli'de Turgut Reis Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda dün 18.00 sıralarında Hasan Can Aşkın (16), sosyal medyada canlı yayın yaparak intihar edeceğine dair söylemlerde bulundu.

"ALLAH'IN YANINA KAVUŞMAK İSTİYORUM"

Yayında ağaca asılı ipi gösteren Aşkın, "Selamlar arkadaşlar bu son videom, son günüm. Şaka değil bu video, gerçekten intihar ediyorum. Polislerin cesedimi daha kolay bulabilmesi için direkt konumu söyleyeyim. İstanbul Sultanbeyli ormanda şu an intihar ediyorum. Kesinlikle hiçbir aile baskısından intihar etmiyorum. Annem ve babamı çok seviyorum. Onlardan ayrılacağım için şu an üzülüyorum. Benim şu an intihar etmemdeki tek sebep Allah'ın yanına kavuşmak istiyorum. Küçüklüğümden beri kendimi bu dünyaya ait hissetmiyorum. Annem ve babamı çok seviyorum, intihar etmemde annem ve babamın hiçbir etkisi yok. Benim yüzümden onlara bir şey olursa ben cehennemde yanacağım. Beni seven tanıyan herkesten bir ayet bile olsa Kur'an okumasını istiyorum. Kur'an okuyanlar daha kolay cennete gidiyor" ifadelerini kullandı.

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Sosyal medyada Hasan Can Aşkın'ın yayınını gören polis ekipleri videoda belirtilen yere geldiklerinde 16 yaşındaki gencin cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından talihsiz gencin cenazesi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.