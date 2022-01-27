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Canlı yayında kaçak parfüm satışı yaparken polis bastı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

Canlı yayında kaçak parfüm satışı yaparken polis bastı! O anlar saniye saniye kamerada

27.01.2022 17:18

Zonguldak'ta sosyal medya hesabından gümrük kaçağı parfüm satışı yapan H.Ö., canlı yayın esnasında polis baskınıyla gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte H.Ö.'nün sosyal medya hesabından mezat yaparak, gümrük kaçağı parfümleri sattığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ö.'nün yayın yaptığı evi tespit etti.

CANLI YAYINDA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Polis, önceki gün H.Ö.'nün sosyal medyadan canlı yayında olduğu sırada evine operasyon düzenledi. H.Ö.'nün, polisi görünce yaşadığı şok ise canlı yayına yansıdı. Polisin, 'Kaydı kes, kapat kamerayı' sözleri de yayında duyuldu.

96 PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

H.Ö.'nün evindeki aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 96 parfüm ele geçirildi. 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında hakkında adli işlem başlatılan H.Ö., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Medya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Canlı yayında kaçak parfüm satışı yaparken polis bastı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayında kaçak parfüm satışı yaparken polis bastı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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