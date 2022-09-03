Özel bir kanalda katıldığı programda canlı yayın sırasında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Ayan, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayan için bugün Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Muğdat Camii 'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , iş adamları ve Ayan'ın yakınları katıldı.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Nasrullah Ayan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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