Canlı yayında kaza yaptı - Son Dakika
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Canlı yayında kaza yaptı

25.04.2022 16:00
Canlı yayında kaza yaptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeki otomobilinde cep telefonuyla sosyal medyaya canlı yayın yapan bir kişi, kavşakta refüje çarparak şarampole yuvarlandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeki otomobilinde cep telefonuyla sosyal medyaya canlı yayın yapan bir kişi, kavşakta refüje çarparak şarampole yuvarlandı. Kaza anı canlı yayına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Altaylılar Mahallesi, Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 33 yaşındaki Cemil Y., gece 03.45 sıralarında cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayın açarak, otomobiliyle caddelerde tur atmaya başladı. Süratli şekilde girdiği kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybeden Cemil Y., önce refüje daha sonra ise karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kaza anı canlı yayında olan sürücünün cep telefonuna yansıdı. Kazadan sonra çalışmaya devam eden cep telefonu kamerasına diğer sürücülerin ve çevredeki vatandaşların yardım etmeye çalışması da yansıdı.

112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Cemil Y.'ye müdahale edilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Cemil Y., daha sonra tedavisi için Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstan hastaneye alınan Cemil Y., giriş işlemlerinin yapıldığı sırada sedyeden kalkıp, hastaneden kaçtı.

Cemil Y.'nin ailesi, haber alamadıkları için jandarmaya ihbarda bulundu. - MERSİN

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Gazipaşa, Tarsus, Mersin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Canlı yayında kaza yaptı - Son Dakika


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