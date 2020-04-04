Canlı yayında keşfe çıktılar

Deniz Seki, İrem Derici, Simge, Reyhan Karaca ve Yonca Evcimik de yayınlara bağlanarak genç müzisyenlere yorumlarıyla motive edip şarkı söyledi. Aras, 27 yıllık deneyimini bu sayede gençlerle paylaştığını ve onların tanınması için bir kapı araladığını söyledi.



Canlı yayınların en dikkat çeken ismi ise konservatuar mezunu Ozan Pehlivan oldu. Genç şarkıcı, İrem Derici ile düet yaptığı, sözü ve müziği kendisine ait "Hadi Eyvallah" şarkısını seslendirdi. Ünlü menajer, önümüzdeki günlerde sahibi olduğu müzik şirketi "Ajlan Records"dan genç müzisyenlerin eserlerini çıkarmaları için imkanlar sağlayacağını söyledi.