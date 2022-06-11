Canlı yayında konukların tartışması sunucuyu çıldırttı: Bağırtmayın beni, sesi kıs

HaberTürk ekranlarında dün akşam gerçekleştirilen Enine Boyuna programına, hukukçu Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük'ün bitmek bilmeyen tartışması damga vurdu.

HARARETLİ TARTIŞMA BİTMEK BİLMEDİ

Son ekonomik hamleler, faiz kur vb. konularında anlaşamayan konuklar bir anda tartışmaya başladı. Uyarılara aldırış etmeyen Küçük ve Şen, uzun süre bağırdı.

"BAĞIRTMAYIN BENİ"

Bütün seslerin üst üste gelmesinin ardından moderatör Hülya Hökenek zor anlar yaşadı. Hökenek'in "Yapmayın Allah aşkına. Bağırtmayın beni" sözlerine de aldırış etmeyen konuklar tartışmaya devam etti. Moderatör en sonunda rejiye seslenerek "Sesleri kısın" dedi. Hemen ardından sesler ekrandan alındı, program diğer bir konuklar devam etti.