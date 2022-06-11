Canlı yayında konukların tartışması sunucuyu çıldırttı: Bağırtmayın beni, sesi kıs - Son Dakika
Üye Girişi

Canlı yayında konukların tartışması sunucuyu çıldırttı: Bağırtmayın beni, sesi kıs

11.06.2022 07:42

Dün akşam ekonomik hamlelerin konuşulduğu HaberTürk canlı yayınında ortam bir anda gerildi. Konuklardan Cem Küçük ve Ersan Şen'in tartışması bitmeyince moderatör Hülya Hökenek zor anlar yaşadı. Kimseyi susturamayan Hökenek, çareyi "Bağırtmayın beni rica ediyorum." diyerek konukların mikrofonlarının sesini kıstırmakta buldu.

HaberTürk ekranlarında dün akşam gerçekleştirilen Enine Boyuna programına, hukukçu Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük'ün bitmek bilmeyen tartışması damga vurdu.

HARARETLİ TARTIŞMA BİTMEK BİLMEDİ

Son ekonomik hamleler, faiz kur vb. konularında anlaşamayan konuklar bir anda tartışmaya başladı. Uyarılara aldırış etmeyen Küçük ve Şen, uzun süre bağırdı.

"BAĞIRTMAYIN BENİ"

Bütün seslerin üst üste gelmesinin ardından moderatör Hülya Hökenek zor anlar yaşadı. Hökenek'in "Yapmayın Allah aşkına. Bağırtmayın beni" sözlerine de aldırış etmeyen konuklar tartışmaya devam etti. Moderatör en sonunda rejiye seslenerek "Sesleri kısın" dedi. Hemen ardından sesler ekrandan alındı, program diğer bir konuklar devam etti.

YORUMLAR
500
Cem Küçük kimdir? Cem Küçük nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Cem Küçük hayatı ve biyografisi! Cem Küçük kimdir? Cem Küçük nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Cem Küçük hayatı ve biyografisi!

Hülya Hökenek, Ersan Şen, Cem Küçük, Habertürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canlı yayında konukların tartışması sunucuyu çıldırttı: Bağırtmayın beni, sesi kıs - Son Dakika


Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 08:13:36. #1.11#
SON DAKİKA: Canlı yayında konukların tartışması sunucuyu çıldırttı: Bağırtmayın beni, sesi kıs - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement