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Canlı yayında muhabire jeep çarptı! Sözleri, haber spikerinin boğazına düğümlendi - Son Dakika

Canlı yayında muhabire jeep çarptı! Sözleri, haber spikerinin boğazına düğümlendi

20.01.2022 18:46

WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey, ABD'nin Batı Virginia eyaletinde canlı yayına bağlandığı sırada bir jeepin kendisine çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Muhabiri, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, haber spikerinin kaza anında büyük şok yaşadığı görüldü.

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde canlı yayına bağlandığı sırada WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey'e SUV tipi araç çarptı. Kazanın ardından Yorgey, hiçbir şey olmamış gibi kamera karşısına geçerek yayına kaldığı yerden devam etti.
ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yer alan Kanahwa ilçesindeki Dunbar'da su kesintisi ile ilgili canlı yayına bağlanan WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey'e yayın sırasında SUV tipi araç çarptı. Aracın çarpması ile kameranın kadrajından kaybolan Yorgey, saniyeler içinde yeniden kameranın karşısına geçerek hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti.
Stüdyoda bulunan haber spikeri Tim Irr ise, başlangıçta ne olduğunu anlayamazken, Yorgey, Irr ve izleyiciye iyi olduğunu bildirerek, "Aman Tanrım! Az önce bir araba çarptı bana, ama iyiyim. Az önce bir araba çarptı, ama iyiyim Tim" ifadelerini kullandı. Irr ise Yorgey'e "Vay canına, bu senin için televizyonda bir ilk, Tori" dedi.
Irr, Yorgey'e ne olduğunu anlamadığını ve kendisini bir anda ekrandan kaybolduğunu söylerken, Yorgey ise, "Tim ne olduğunu anlamadın bile. Tüm hayatım gözlerimin önünden geçti ama bu canlı yayın ve her şey yolunda" dedi.
Yorgey, kazanın ardından "Güvenli bir noktada olduğumu sanıyordum ama açıkçası kamerayı biraz hareket ettirmemiz gerekebilir" ifadelerini kullandı.
Kazanın ardından araç sürücüsü Yorgey'den özür dilerken, Yorgey sürücüye iyi olduğunu belirtti. Yayının ardından görüntüler, sosyal medyada gündem haline gelirken, sosyal medya kullanıcıları ise Yorgey'e görevine bağlılığı nedeniyle övgü yağdırdı. Yorgey'in yayının ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
(İHA)

Canlı yayında muhabire jeep çarptı! Sözleri, haber spikerinin boğazına düğümlendi
Canlı yayında muhabire jeep çarptı! Sözleri, haber spikerinin boğazına düğümlendi
Canlı yayında muhabire jeep çarptı! Sözleri, haber spikerinin boğazına düğümlendi
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Batı Virginia, Tragger, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Canlı yayında muhabire jeep çarptı! Sözleri, haber spikerinin boğazına düğümlendi - Son Dakika


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