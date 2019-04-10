Canlı Yayında Oğlunu Öldürdüğünü İtiraf Eden Baba Tutuklandı
30 dakika önce
Canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf eden baba tutuklandıNEVŞEHİR - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünde oturan Arif Karakollu katıldığı televizyon programında oğlunu öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:35 Kaynak: İHA
Canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf eden baba tutuklandı
NEVŞEHİR - Nevşehir
'in Derinkuyu
ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünde oturan Arif Karakollu katıldığı televizyon programında oğlunu öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından tutuklandı.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulututlar köyünde yaklaşık 15 ay önce oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğünü katıldığı canlı yayında itiraf eden 60 yaşındaki Arif Karakollu, İstanbul
'da gözaltına alınmasının ardından Derinkuyu İlçe Jandarma
ekipleri tarafından İstanbul'dan alınarak Derinkuyu ilçesine getirildi. Jandarmada ki ifadesinin ardından Derinkuyu adliyesine sevk edilen Arif Karakollu savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Arif Karakollu, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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