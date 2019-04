Canlı Yayında Oğlunu Öldürdüğünü İtiraf Etti.

Canlı yayında oğlunu öldürdüğünü itiraf etti...Cani babanın öldürdüğü oğlu gömüldüğü yerden çıkartıldı NEVŞEHİR - Nevşehir 'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünde yaklaşık 15 ay önce kaybolan 35 yaşındaki Engin Karakollu'nun babası Arif Karakollu, oğlunu ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında öldürüp evinin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünde yaklaşık 15 ay önce kaybolan 35 yaşındaki Engin Karakollu'nun babası tarafından öldürülüp evin bahçesine gömdüğü ortaya çıktı. Katıldığı bir canlı yayın programında oğlunu öldürdüğünü itiraf eden baba Arif Karakollu'nun yer bildirmesinin ardından Jandarma olay yeri inceleme ekipleri gösterilen yerde kazı yaptı. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden eğitimli köpeğinde yardımıyla da bulunan Engin Karakollu'nun cenazesi gömüldüğü yerden çıkartılarak Yazıhüyük Belediyesi cenaze aracına konuldu. Engin Karakollu'nun yakınlarının da takip ettiği kazı çalışmalarının sona ermesiyle birlikte aile yakınları ise sinir krizi geçirdi.Kuyulutatlar köy muhtarı Hürrem Demir, Kuyulutatlar köyünde üzücü bir olay yaşandı. Olayla ilgili bir insan öldürüldü. Aile içi şiddet mi diyelim ne diyelim bilemiyorum. Babanın itirafı ile ortaya çıkan bir cinayet. Çocuklarımızı daha düzgün yetiştirmeliyiz. Burada baba, anne, kardeş her birinde birer yük var. Bu üzücü olayın köyümüzde yaşanması vahim bir olay. Keşke olmasaydı. Bundan sonra inşallah böyle bir şey yaşamayız. Daha önce babadan az da olsa şüpheleniyorduk fakat bununla ilgili öldü mü kaldı mı gibi kelimeleri biz bilemeyiz. Çocuk yurt dışına sürekli gidip gelen, şehir içinde yurt içi çalışmaları olan bir gencimizdi. Elektrik işi ile uğraştığını biliyoruz böyle bir durum" dedi.