Canlı yayında önce bayıldı, sonra türkü söyledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Canlı yayında önce bayıldı, sonra türkü söyledi - Son Dakika

Canlı yayında önce bayıldı, sonra türkü söyledi

6 saat önce

Edirne'de yerel bir TV kanalında yayınlanan 'Ali Akartürk ile Türküler' programına konuk olan Bulgaristan Razgrat Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, canlı yayında türkü okuduğu sırada bayıldı.

Canlı yayında önce bayıldı, sonra türkü söyledi, System.String[]

Edirne'de yerel bir TV kanalında yayınlanan 'Ali Akartürk ile Türküler' programına konuk olan Bulgaristan Razgrat Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, canlı yayında türkü okuduğu sırada bayıldı. Ahmetçik, bir süre sonra türki söylemeye devam etti.


Edirne'de bulunan yerel televizyonda yayınlanan ve yerel sanatçı Ali Akartürk'ün hazırlayıp sunduğu türkü programının bu haftaki konukları, Bulgaristan Razgrat Karaağaç Deliorman Türkü Grubu oldu. Grup üyelerinden Azer Ahmetçik, canlı yayında türkü okuduğu sırada bir anda yere yığıldı. Programın sunucu Ali Akartürk, yayına ara vermek zorunda kaldı. Kısa bir süre ara verilen canlı yayın, tekrar kaldığı yerden devam etti. Bir süre stüdyoda dinlendikten sonra tekrar yayına katılan Ahmetçik, grupla birlikte türküler söylemeye devam etti. - EDİRNE

Bulgaristan, Edirne, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:58 Kaynak: İHA
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