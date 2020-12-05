Canlı yayında "Ordu Katar'a satıldı" tartışması! CHP'li Erdal Aksünger, Serkan Toper'in üzerine yürüdü - Son Dakika

Canlı yayında "Ordu Katar'a satıldı" tartışması! CHP'li Erdal Aksünger, Serkan Toper'in üzerine yürüdü
05.12.2020 00:16
Haber Global ekranlarında yayınlanan "Neden?" programında, CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger ile hukukçu Serkan Toper arasında "Ordu Katar'a satıldı" tartışması yaşandı. Gerilimin iyice artması üzerine Aksünger, Toper'in üzerine yürürken, moderatör reklam arasına gitmek zorunda kaldı.
Haber Global'de CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger ve Hukukçu Serkan Toper, gündemde olan "Ordu Katar'a satıldı" konusunu ele aldı. Görüşlerini ifade eden Aksünger ile Toper arasında sert tartışma yaşandı.
"BANA SEN DİYE HİTAP EDEMEZSİN"
Kendisine "Sen" diye hitap edilmesine kızan Erdal Aksünger, Serkan Toper'i uyardı. Toper de "Bir daha bana sakın bağırma" dedi. Ardından iki konuk da sert söylemlerine devam etti.
CANLI YAYINDA KONUĞUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Aksünger de "Haddini bil lan" diyerek Toper'in üzerine yürüdü. O sırada moderatör Senem Toluay Ilgaz araya girerek konukları yatıştırmaya çalıştı ve reklama gidildi. Kavgaya varan gerginlik sonrası Erdal Aksünger yayını terk etti.
"NEREDEYSE KAVGAYA VARAN GERGİNLİK YAŞANDI"
Reklam arasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan moderatör Ilgaz ise, "Eski CHP Milletvekili Erdal Aksünger, stüdyodan ayrıldı. Serkan Toker'in değerlendirmeleri devam ederken karşılıklı bir tartışma, neredeyse kavgaya varan bir gerginlik yaşandı" ifadelerini kullandı.
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