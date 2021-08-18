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Canlı yayında pişkinlik yapan katil zanlısı 3 masumu yetim bıraktı - Son Dakika

Canlı yayında pişkinlik yapan katil zanlısı 3 masumu yetim bıraktı

18.08.2021 14:59

Denizli'de düğünde çıkan tartışmada kurşunların hedefi olan 3 çocuk babası Fatih Bozkaya'yı öldüren cinayet zanlısının, teslim olmaya giderken sevgilisiyle sosyal medyadan yaptığı canlı yayın yürekleri sızlattı.

Denizli'de düğünde çıkan tartışmada kurşunların hedefi olan 3 çocuk babası Fatih Bozkaya'yı öldüren cinayet zanlısının, teslim olmaya giderken sevgilisiyle sosyal medyadan yaptığı canlı yayın yürekleri sızlattı. Eşinin vefatının ardından 3 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Sibel Bozkaya, "Teslim olmaya giderken bile güle oynaya gitmesi insanı çok yıpratıyor. En ağır cezayı alması lazım" dedi.

Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde 9 Ağustos akşamı yapılan düğünde birlikte alkol alıp eğlenen Bayram Say, R.K. ile arasında yaşanan tartışma sonucu silahına sarılmış, kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya, R.K. ve kendi kardeşi E.S.'yi yaralamıştı. Evli ve üç çocuk babası Fatih Bozkaya (34), 3 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 5 gün sonra JASAT tarafından ikna edilen Bayram Say, teslim olmak için yola çıkmasının ardından kız arkadaşıyla birlikte canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla vedalaştı. Canlı yayındaki rahat tavırlarıyla pes dedirten Bayram Say, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet zanlısının bu pişkinliği hem yürekleri sızlattı hem de sosyal medya takipçilerinden büyük tepki topladı.

KAVGAYI AYIRMAYA GİTMİŞTİ, GERİ DÖNEMEDİ

Eşiyle birlikte gittiği düğünde yaşananları anlatırken duygusal anlar yaşayan Fatih Bozkaya'nın eşi Sibel Bozkaya, "Biz düğüne gittik. Orada biraz tartışma yaşanmış. Sonra eşim gidiyordu, arkasından gittim. 'Nereye gidiyorsun?' diye sorduğumda 'Kavga yaşandı. Biz birazcık sohbet edeceğiz. Hiçbir şey yok, konuşacağız' dedi. Daha sonra yanındaki arkadaşı, 'Sen git abla bir şey yok, gelir arkadan' dedi. Ben dönerken sürekli arkama baktım ama gelmiyordu. Takı merasimi olduktan sonra herkes olay yerine doğru gidiyordu. Bende o tarafa yönelince kadının biri yolda gördü ve bana 'Sen gitme, Fatih vurulmuş. Görürsen kötü olursun' dedi. Oraya doğru koştum. 2-3 kişi beni tutarak yaklaştırmadı. Beni tutanlara beni bırakmalarını söyledim, içlerinden sıyrıldım. Fatih'in yanına gittiğimde nefes alıp verebiliyordu. Hemen çevirdim, kucağıma aldım. Herkes bakıyordu. 'Neden araba getirmiyorsunuz' diye bağırdım, kimse araç getirmedi. Daha sonra hastaneye gittik. Doktorlar bize kötü haberi verdi. O halim çok kötüydü. Eşimin kanları üzerimde kimsenin yardım etmemesi o kadar acı veriyor ki" dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Bayram Say'ın sosyal medyada yaptığı canlı yayındaki keyifli hallerinin kendilerini çok yıprattığını belirten Sibel Bozkaya, "Şu insanın teslim olmaya giderken bile güle oynaya gitmesi insanı çok yıpratıyor. Bir insanda suç duygusu olur, vicdan azabı duyar. 3 tane çocuğum yetim kaldı benim. Senin 3 tane çocuğu yetim bırakmaya hakkın yok ki. Orada benim eşim yardım etmek istemiş, suç mu? Suç mu işledi söyler misiniz? En ağır cezayı almasını istiyorum. O insan güle oynaya sosyal medyada 'Aç kapını gardiyan' diyerek teslim oldu. Anne babası buna hiç mi bir şey öğretmemiş. Benim eşim orada yatarken, insan güle oynaya teslim olmaz. En ağır cezayı alması lazım" dedi.

"BU CANİ BU KADAR RAHAT HAREKETLERİ NASIL YAPIYOR BİZ ANLAYAMADIK"

CİNAYET ZANLISININ RAHAT TAVIRLARINA ANLAM VEREMEDİĞİNİ KAYDEDEN FATİH BOZKAYA'NIN AĞABEYİ İSMAİL BOZKAYA İSE YAŞADIĞI ÖFKEYİ ŞU SÖZLERLE İFADE ETTİ:

"Ben bahçedeydim. Amcaoğlum aradı. 'Fatih vuruldu, biz hastaneye gidiyoruz' dedi. Ben de hastaneye gittim. Kardeşimin durumunun ağır olduğunu öğrendim. Kız arkadaşını yanına almış. Araba içerisinde sosyal medyada canlı yayın yaparak, güle oynaya gidiyor. Bu cani bu kadar rahat hareketleri nasıl yapıyor biz anlayamadık. 3 tane çocuğu babasız koyuyor. Gencecik bir kadını eşsiz bırakıyor. Güle oynaya nasıl gidiyor ben anlam veremedim bu işe. En ağır cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız."

(Fadıl Pişkin - Hüseyin Yılmaz/İHA)

Canlı yayında pişkinlik yapan katil zanlısı 3 masumu yetim bıraktı
Canlı yayında pişkinlik yapan katil zanlısı 3 masumu yetim bıraktı
Canlı yayında pişkinlik yapan katil zanlısı 3 masumu yetim bıraktı
Canlı yayında pişkinlik yapan katil zanlısı 3 masumu yetim bıraktı
Canlı yayında pişkinlik yapan katil zanlısı 3 masumu yetim bıraktı
Canlı yayında pişkinlik yapan katil zanlısı 3 masumu yetim bıraktı
Canlı yayında pişkinlik yapan katil zanlısı 3 masumu yetim bıraktı
Canlı yayında pişkinlik yapan katil zanlısı 3 masumu yetim bıraktı
Canlı yayında pişkinlik yapan katil zanlısı 3 masumu yetim bıraktı
Canlı yayında pişkinlik yapan katil zanlısı 3 masumu yetim bıraktı
Canlı yayında pişkinlik yapan katil zanlısı 3 masumu yetim bıraktı

Denizli, Cinayet, Bayram, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Canlı yayında pişkinlik yapan katil zanlısı 3 masumu yetim bıraktı - Son Dakika


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