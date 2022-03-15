Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı asmıştı! Günler kendisinden haber alınamıyor - Son Dakika
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Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı asmıştı! Günler kendisinden haber alınamıyor

15.03.2022 23:12
Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı asmıştı! Günler kendisinden haber alınamıyor

Gazeteci Marina Ovsyannikova, Rusya'da canlı yayınlanan televizyon programında "Savaşa hayır" pankartı açarak büyük ses getirmişti. Genç kadının avukatları genç gazetecinin yerini öğrenmeye çalıştıklarını ama henüz onu bulamadıklarını söyledi.

Rus devlet televizyonunda "Savaşa hayır" pankartı açarak büyük ses getiren gazeteci Marina Ovsyannikova'nın şu anda nerede olduğunun bilinmediği ortaya çıktı. Avukatları, kadın gazetecinin yerini öğrenmeye çalıştıklarını ama henüz onu bulamadıklarını söyledi.

"TELEFONA CEVAP VERMİYOR"

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Ovsyannikova'nın şu anda nerede olduğunun bilinmediğini aktardı. Avukatları da genç gazetecinin yerini öğrenmeye çalıştıklarını ama henüz onu bulamadıklarını söyledi. Avukatlardan Anastasya Kostanova, BBC Rusça'ya yaptığı açıklamada, Ovsyannikova'yı telefonla aradığını ancak cevap alamadığını belirterek "Tüm gece onu aradık" dedi. Kostanova, avukatların erişiminin engellenmesinin Ovsyannikova'nın ağır bir ceza alacağı endişesi yarattığını ifade etti.

15 YIL HAPİS CEZASI TASARISI KABUL EDİLDİ

Ovsyannikova, dünkü canlı yayın öncesinde kaydettiği bir videoda Ukrayna'nın işgalini "suç" olarak nitelemiş ve Kremlin'in propagandasına hizmet etmekten utanç duyduğunu belirtmişti. Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale sürecinde ülkedeki sansür yasalarını da katılaştırdı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşla ilgili "yalan haberleri" yayarak Rus ordusunu küçük düşüren kişilere 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Rus yetkililer sık sık "Rusya'nın düşmanlarının ülkede huzursuzluk yaratmak için yanlış bilgileri yaydığını" öne sürüyor. Yasaklara rağmen ülkenin birçok yerinde sokağa çıkmaya devam eden binlerce savaş karşıtı gözaltına alındı.

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SON DAKİKA: Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı asmıştı! Günler kendisinden haber alınamıyor - Son Dakika
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