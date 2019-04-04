Son Dakika Haberleri: Canlı Yayında Silahlı Soygun

Canlı Yayında Silahlı Soygun

49 dakika önce

Brezilya'da bir radyo istasyonuna canlı yayın sırasında silahlı soygun yapıldı.

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Brezilya'da bir radyo istasyonuna canlı yayın sırasında silahlı soygun yapıldı. Sunucu ve konukların eşyalarını çalan hırsızlar soygunun ardından kayıplara karıştı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki SOT radyo istasyonunda, biri silahlı en az 4 soyguncu canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı. Facebook'ta canlı olarak yayınlanan programa katılan konuklar ve program sunucusu hırsızlar tarafından soyuldu. Programın son dakikalarında yaşanan soygunun görüntülerinde, silahlı soyguncunun konukları tehdit ettiği diğerlerinin ise masadaki cep telefonları ile konukların saat ve takılarını topladığı görüldü. Stüdyo dışındaki diğer radyo çalışanları da soyguncular tarafından zorla içeri sokuldu ve eşyaları çalındı.

Hırsızların, Facebook'ta yayınlanması için programı çeken cep telefonunu fark etmediği bu nedenle telefonu almadığı belirtildi.

İzleyicilerin soygun anında polisi aradıkları ifade edildi. Ancak polisler olay yerine ulaştığında hırsızların çoktan kaçtığı belirtildi. Radyo istasyonu sahibinin, hırsızları yemek siparişi getiren kurye zannettiği bu nedenle onları içeri aldığı öğrenildi.

Polislerin, kamera kayıtlarından hırsızların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - SAO PAULO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:47 Kaynak: İHA

Facebook, Brezilya, 3. Sayfa
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