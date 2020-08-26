Canlı yayında şok itiraf sonrasında şüpheliler Sakarya'ya sevk edildi - Son Dakika

Canlı yayında şok itiraf sonrasında şüpheliler Sakarya'ya sevk edildi

SAKARYA - Müge Anlı'da ekranlara yansıyan yanarak can veren 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyasında şok itiraf sonrasında gözaltına alına anne G.A. ve erkek arkadaşı H.K. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, geçtiğimiz Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyasını gündeme taşımıştı. Küçük çocuğun annesi G. A., canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulundu. Anne G.A., "Sevgilim H.K., oğlumu yangından önce öldüresiyle dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. H.K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi.

Bu itirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Müge Anlı stüdyosuna gelerek canlı yayında hem anne G.A. hem de sevgilisi H.K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul'dan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından alınarak sorgulanmak üzere Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.