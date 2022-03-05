Canlı yayında şok suçlamalar - Son Dakika
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Canlı yayında şok suçlamalar

05.03.2022 20:07
Canlı yayında şok suçlamalar

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 31 Mayıs 2017 tarihinde kaybolan kızının cesedi 22 Şubat 2019 günü amcasının bahçesinin yakınlarındaki su kuyusunda bulunan kadın, katıldığı televizyon programında canlı yayında kızının katilinin amcası ve eşinin olduğunu iddia etti.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 31 Mayıs 2017 tarihinde kaybolan kızının cesedi 22 Şubat 2019 günü amcasının bahçesinin yakınlarındaki su kuyusunda bulunan kadın, katıldığı televizyon programında canlı yayında kızının katilinin amcası ve eşinin olduğunu iddia etti.

17 yaşındaki S.A, 31 Mayıs 2017 tarihinde Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaybolmuş, cesedi ise 22 Şubat 2019 günü amcası A.A'nın bahçesinin hemen yakınlarındaki su kuyusunda bulunmuştu.

Canlı yayınlanan televizyon programına katılan anne A.A., kızı S.A.'nın 31 Mayıs günü en son yengesi H.A'nın evine gittiğini, kızını katili olarak amcası A.A ve eşi H.A olduğunu iddia etti. Yenge H.A. ise 'o günü' programa katılarak S.A 'eve geldi ama kalmadan gitti' sözleriyle açıkladı.

İddialara göre, bir çocuk annesi S.A dini nikahlı eşini, evli ve 3 çocuklu başka bir adamla aldatıyordu. Yine iddialara göre, amca A.A. durumdan rahatsız olduğu ve yeğeni S.A'dan ilişkiyi bitirmesini istemişti. Anne A.A.'ya göre ise cinayetin nedeni bu gerekçe olabilir şeklinde açıklamada bulundu.

Amca A.A.'nın evine çok yakın olan kuyunun üzeri büyük bir taş ile kapalı olduğu da ekranlara taşındı.

Programda katil ya da katillerin S.A'nın cansız bedenini üzeri kapalı olan kuyuya nasıl attığına yanıt aranıyor.

(Necati İvgin/İHA)

Canlı yayında şok suçlamalar
Canlı yayında şok suçlamalar
Canlı yayında şok suçlamalar
Canlı yayında şok suçlamalar
Canlı yayında şok suçlamalar
Canlı yayında şok suçlamalar

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Altınözü, Mayıs, Hatay, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Canlı yayında şok suçlamalar - Son Dakika


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