Canlı yayında sorularınızı cevaplıyoruz! - Son Dakika
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Canlı yayında sorularınızı cevaplıyoruz!

11.10.2022 10:41
Canlı yayında sorularınızı cevaplıyoruz!

Canlı yayında sorularınızı cevapladığımız ve gündeme hızlı bir göz gezdirdiğimiz SDN Cevaplıyor canlı yayını bugün sizlerle.

SDN Cevaplıyor canlı yayını ile karşınızdayız. Bu hafta da yaklaşık 30 dakika boyunca sizlerden gelen soruları yanıtlıyoruz. Bize sorularınızı YouTube sohbet üzerinden sorabilirsiniz.

SDN Cevaplıyor canlı yayın!

ShiftDelete.Net yıllardır süregelen haftalık bülten tadında canlı yayın geleneğini sürdürüyor. Her Salı ve Perşembe günü düzenlediğimiz canlı yayınlarla birlikte siz takipçilerimizle gündemi değerlendiriyor ve sorularınızı yanıtlıyoruz.

SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ile SDN editörleri Furkan Karaca ve Samet Jankovic'in katıldığı canlı yayınlarımızda yeni tanıtılan akıllı telefonlar, PC donanımları gibi yeni ürünlerin dışında gündem haberlerine de değiniyoruz.

Canlı yayını kaçıranlar ne yapacak?

Eğer canlı yayını kaçırdıysanız YouTube kanalımız üzerinden tekrarını izlemeniz mümkün. Ayrıca içeriklerimize Twitter ve Facebook üzerinden de erişebilir, teknoloji dünyasındaki en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak, güncel teknoloji içeriklerini anında izleyebilirsiniz.

Canlı yayınımız saat 17: 00'da başlıyor. Yayınımızda görüşmek üzere. Herkesi bekliyoruz!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Youtube, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Canlı yayında sorularınızı cevaplıyoruz! - Son Dakika

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